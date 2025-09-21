INITIATION A LA VOILE – PARCOURS PATRIMONIAL Camp de la transportation Saint-Laurent-du-Maroni

Inscription sur réservation. Places limitées à un groupe de 20 personnes par créneau, enfant à partir de 6 ans

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découverte du patrimoine architectural du Maroni par le biais des activités nautiques. Une initiation paddle et voile sur un parcours qui permettra de voir l’épave du vapeur Edith Cavell et les ruines du ponton situées à côté de la gare routière. A partir de 6 ans.

Camp de la transportation Saint-Laurent du Maroni Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane [{« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694424299 »}]

Vent d’Ouest école de voile