Initiation à la voltige

Saint-Thonan Finistère

17 février 2026 14:00:00
15:30:00

17 et 24 février 2026

Les jardins de l’Éveil vous proposent de découvrir la voltige lors d’un atelier sans les parents.

Pour les enfants à partir de 7 ans.   .

5 Lieu-dit Créac'h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40 

