Initiation à la voltige Saint-Thonan mardi 17 février 2026.
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 15:30:00
2026-02-17 2026-02-24
Les jardins de l’Éveil vous proposent de découvrir la voltige lors d’un atelier sans les parents.
Pour les enfants à partir de 7 ans. .
5 Lieu-dit Créac'h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne
