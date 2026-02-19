INITIATION A LA VOYANCE Lamalou-les-Bains

INITIATION A LA VOYANCE

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains

Vendredi 6 mars 14h30-16h Atelier initiation a la voyance, le tirage en croix

Découverte des bases du monde énergétique afin de pratiquer de façon lucide et alignée. Puis, pratique avec les cartes notamment le tirage en croix qui permet de poser une question.

Pour débutants et pratiquants. 30€

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

English :

Friday, March 6 2.30 4 pm: Introduction to clairvoyance, the Cross Drawing workshop

Discover the basics of the energetic world in order to practice in a lucid and aligned way. Then, practice with the cards, in particular the Cross Drawing, which allows you to ask a question.

For beginners and advanced practitioners. 30?

