Initiation à l’activité physique adaptée CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 10:00 –

Gratuit : oui 0 Cet atelier est gratuit, pas de réservation, si vous voulez plus de renseignements n’hésitez pas à appeler au 07.88.86.27.79. Senior – Age maximum : 110

Le programme :Découvrez l’activité physique à travers deux ateliers de 45 minutes : le premier consacré au renforcement musculaire, le second aux étirements et à la relaxation.Puis, venez découvrir les bienfaits de l’activité physique pour votre santé lors d’un atelier théorique.Enfin, autour d’un verre de l’amitié, nous recueillerons vos souhaits en matière d’activité physique afin d’envisager la mise en place d’un créneau hebdomadaire au sein du centre socioculturel de Bellevue pour la saison prochaine.

CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100

0788862779



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