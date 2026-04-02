Initiation à l’activité physique adaptée, CSC Accoord Bellevue, Nantes

Initiation à l’activité physique adaptée Jeudi 2 avril, 10h00 CSC Accoord Bellevue Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T10:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Le programme :

Découvrez l’activité physique à travers deux ateliers de 45 minutes : le premier consacré au renforcement musculaire, le second aux étirements et à la relaxation.

Puis, venez découvrir les bienfaits de l’activité physique pour votre santé lors d’un atelier théorique.

Enfin, autour d’un verre de l’amitié, nous recueillerons vos souhaits en matière d’activité physique afin d’envisager la mise en place d’un créneau hebdomadaire au sein du centre socioculturel de Bellevue pour la saison prochaine.

CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0788862779 »}]

Initiation et discussion autour des bienfaits de l’activité physique adaptée pour les seniors. C’est l’occasion de nous transmettre vos besoins et vos souhaits dans le quartier sur cette thématique. senior activite physique adaptee