Initiation à l’anglais Salle du Varcq Locquirec

Initiation à l’anglais

Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec Finistère

Début : 2026-02-24 18:00:00

fin : 2026-02-24 20:00:00

2026-02-24

Le comité de jumelage entre Locquirec et Drumshambo, en Irlande, organise des cours d’initiation à l’anglais.

Cette première date permettra de faire le point sur les aspirations et les demandes de chacun, pour programmer ensuite les différents cours.

Possibilité de s’inscrire par SMS et téléphone. .

English : Initiation à l’anglais

