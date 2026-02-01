Initiation à l’anglais Salle du Varcq Locquirec
Initiation à l’anglais Salle du Varcq Locquirec mardi 24 février 2026.
Initiation à l’anglais
Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec Finistère
Début : 2026-02-24 18:00:00
fin : 2026-02-24 20:00:00
2026-02-24
Le comité de jumelage entre Locquirec et Drumshambo, en Irlande, organise des cours d’initiation à l’anglais.
Cette première date permettra de faire le point sur les aspirations et les demandes de chacun, pour programmer ensuite les différents cours.
Salle du Varcq Rue du Varcq Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 12 59 82 30
