INITIATION À L’ANGLAIS Merville jeudi 30 octobre 2025.

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne

Offrez à vos enfants une immersion ludique dans la langue de Shakespeare ! Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque de Merville propose une initiation à l’anglais spécialement conçue pour les 6-10 ans.

Une belle opportunité d’apprendre en s’amusant, à travers des activités interactives adaptées à leur âge. Programme Découverte de l’anglais de manière simple et amusante. Jeux, chansons et exercices interactifs pour favoriser la compréhension et l’expression. Animations pensées pour éveiller la curiosité et donner confiance aux enfants. Activité gratuite, sur inscription obligatoire (places limitées). 0 .

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Treat your children to a fun-filled immersion in the language of Shakespeare! During the All Saints? vacations, the Merville multimedia library is offering an introduction to English specially designed for 6-10 year-olds.

German :

Gönnen Sie Ihren Kindern ein spielerisches Eintauchen in die Sprache Shakespeares! Während der Allerheiligenferien bietet die Mediathek in Merville eine Einführung in die englische Sprache an, die speziell für 6- bis 10-Jährige konzipiert wurde.

Italiano :

Regalate ai vostri bambini una divertente immersione nella lingua di Shakespeare! Durante le vacanze di Ognissanti, la biblioteca multimediale di Merville propone un’introduzione all’inglese pensata appositamente per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Espanol :

¡Regale a sus hijos una inmersión lúdica en la lengua de Shakespeare! Durante las vacaciones de Todos los Santos, la biblioteca multimedia de Merville propone una iniciación al inglés especialmente diseñada para niños de 6 a 10 años.

