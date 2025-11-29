INITIATION À L’ANGLAIS

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Offrez à vos enfants une immersion ludique dans la langue de Shakespeare ! Pendant les vacances de la Toussaint, la médiathèque de Merville propose une initiation à l’anglais spécialement conçue pour les 6-10 ans.

Une belle opportunité d’apprendre en s’amusant, à travers des activités interactives adaptées à leur âge. Programme Découverte de l’anglais de manière simple et amusante. Jeux, chansons et exercices interactifs pour favoriser la compréhension et l’expression. Animations pensées pour éveiller la curiosité et donner confiance aux enfants. Activité gratuite, sur inscription obligatoire (places limitées). 0 .

MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Treat your children to a fun-filled immersion in the language of Shakespeare! During the All Saints? vacations, the Merville multimedia library is offering an introduction to English specially designed for 6-10 year-olds.

L’événement INITIATION À L’ANGLAIS Merville a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE