Initiation à l’anglais Médiathèque Municipale de Pélissanne Pélissanne

Initiation à l’anglais

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 10h30.

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 10h30.

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 10h30.

Samedi 14 février 2026 à partir de 10h30.

Samedi 7 mars 2026 à partir de 10h30.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 10h30. Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône

A travers la découverte d’albums, viens t’initier à l’anglais !Enfants

A partir de 6 ans. .

Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74

Through the discovery of albums and books, come and learn english !

