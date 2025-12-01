Initiation à l’anglais Médiathèque Municipale de Pélissanne Pélissanne
Initiation à l’anglais
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 10h30.
Samedi 10 janvier 2026 à partir de 10h30.
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 10h30.
Samedi 14 février 2026 à partir de 10h30.
Samedi 7 mars 2026 à partir de 10h30.
Samedi 28 mars 2026 à partir de 10h30. Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne Bouches-du-Rhône
A travers la découverte d’albums, viens t’initier à l’anglais !Enfants
A partir de 6 ans. .
Médiathèque Municipale de Pélissanne 4 rue de la République Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 30 74
English :
Through the discovery of albums and books, come and learn english !
