INITIATION A L’AQUARELLE ADULTE & ENFANT Bolquère

INITIATION A L’AQUARELLE ADULTE & ENFANT

31 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-01-28 18:30:00

2026-01-28

INITIATION A L’AQUARELLE

10H 12H

Office de Tourisme, Pyrénées 2000

Informations et inscriptions 06.34.52.68.07 aquarelledespyrenees@gmail.com

Tarifs 1 atelier, 35€. 2 ateliers, 65€. Atelier enfant, 15€.

English :

INTRODUCTION TO WATERCOLOR

10H 12H

Tourist Office, Pyrénées 2000

Information and registration: 06.34.52.68.07 aquarelledespyrenees@gmail.com

Prices: 1 workshop, 35?. 2 workshops, 65? Children?s workshop, 15?

