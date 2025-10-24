Initiation à l’aquarelle avec Emma de Morel Ecomusée de la Baie Vains
Initiation à l’aquarelle avec Emma de Morel
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 14:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-24
Emma de Morel proposera une initiation à l’aquarelle à l’Ecomusée de la Baie du Mont Saint-Michel pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans. .
Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du sud Vains 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 06 06
