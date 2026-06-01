Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures Tourcoing
Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures Tourcoing samedi 27 juin 2026.
Tourcoing
Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures
100 Rue de Tournai Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures
Dans beaucoup d’aquarelles il y a la présence de feuillage, fleurs, herbes, buissons, paysage etc… Cela sous entend l’utilisation d’une couleur le vert . Mais obtenir de beaux verts n’est pas simple. Encadré par un artiste confirmé, vous travaillerez les jaunes et les bleus sources du vert en pas à pas .
• peindre un sujet comportant différents plans utilisant du vert le cabanon japonais
• créer des textures végétales avec des pinceaux
• Quels jaunes ? quels bleus ?
• limiter la palette de couleurs utilisées pour renforcer l’harmonie de l’ensemble
• créer une perspective atmosphérique
PAS DE PREREQUIS NECESSAIRE POUR PARTICIPER CETTE ANIMATION!
Niveau débutant ou initié
Adultes et jeunes de +15ans
Date 27/06/2026 de 14h à 17h
Tarif 12€ matériel fourni
Artiste formateur Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord
Inscription Billetterie [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)
Renseignements contacter le +33 06 65 02 75 20 ou par mel [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)
Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 ou +33 06 65 02 75 20
Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures
Dans beaucoup d’aquarelles il y a la présence de feuillage, fleurs, herbes, buissons, paysage etc… Cela sous entend l’utilisation d’une couleur le vert . Mais obtenir de beaux verts n’est pas simple. Encadré par un artiste confirmé, vous travaillerez les jaunes et les bleus sources du vert en pas à pas .
• peindre un sujet comportant différents plans utilisant du vert le cabanon japonais
• créer des textures végétales avec des pinceaux
• Quels jaunes ? quels bleus ?
• limiter la palette de couleurs utilisées pour renforcer l’harmonie de l’ensemble
• créer une perspective atmosphérique
PAS DE PREREQUIS NECESSAIRE POUR PARTICIPER CETTE ANIMATION!
Niveau débutant ou initié
Adultes et jeunes de +15ans
Date 27/06/2026 de 14h à 17h
Tarif 12€ matériel fourni
Artiste formateur Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord
Inscription Billetterie [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)
Renseignements contacter le +33 06 65 02 75 20 ou par mel [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)
Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 ou +33 06 65 02 75 20 .
100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53
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English :
Introduction to watercolor Foliage and greenery
Many watercolors feature foliage, flowers, grasses, bushes, landscapes, etc… This implies the use of the color green . But achieving beautiful greens is not easy. Under the guidance of an experienced artist, you’ll work on the yellows and blues that are the source of green, step by step.
? paint a subject with different planes using green: The Japanese garden shed
? create plant textures with brushes
? Which yellows? Which blues?
? limit the palette of colors used to reinforce overall harmony
? create an atmospheric perspective
NO PREREQUISITES REQUIRED TO TAKE PART!
Level: beginner or initiated
Adults and young people over 15
Date 27/06/2026 from 2pm to 5pm
Price 12? materials supplied
Artist instructor: Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord
Registration Box office [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)
Information: contact +33 06 65 02 75 20 or e-mail [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)
Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 or +33 06 65 02 75 20
L’événement Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-27 par Hauts-de-France Tourisme
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