Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures Tourcoing

Tourcoing

Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures

100 Rue de Tournai Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures

Dans beaucoup d’aquarelles il y a la présence de feuillage, fleurs, herbes, buissons, paysage etc… Cela sous entend l’utilisation d’une couleur le vert . Mais obtenir de beaux verts n’est pas simple. Encadré par un artiste confirmé, vous travaillerez les jaunes et les bleus sources du vert en pas à pas .

• peindre un sujet comportant différents plans utilisant du vert le cabanon japonais

• créer des textures végétales avec des pinceaux

• Quels jaunes ? quels bleus ?

• limiter la palette de couleurs utilisées pour renforcer l’harmonie de l’ensemble

• créer une perspective atmosphérique

PAS DE PREREQUIS NECESSAIRE POUR PARTICIPER CETTE ANIMATION!

Niveau débutant ou initié

Adultes et jeunes de +15ans

Date 27/06/2026 de 14h à 17h

Tarif 12€ matériel fourni

Artiste formateur Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord

Inscription Billetterie [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)

Renseignements contacter le +33 06 65 02 75 20 ou par mel [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)

Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 ou +33 06 65 02 75 20

Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures

Dans beaucoup d’aquarelles il y a la présence de feuillage, fleurs, herbes, buissons, paysage etc… Cela sous entend l’utilisation d’une couleur le vert . Mais obtenir de beaux verts n’est pas simple. Encadré par un artiste confirmé, vous travaillerez les jaunes et les bleus sources du vert en pas à pas .

• peindre un sujet comportant différents plans utilisant du vert le cabanon japonais

• créer des textures végétales avec des pinceaux

• Quels jaunes ? quels bleus ?

• limiter la palette de couleurs utilisées pour renforcer l’harmonie de l’ensemble

• créer une perspective atmosphérique

PAS DE PREREQUIS NECESSAIRE POUR PARTICIPER CETTE ANIMATION!

Niveau débutant ou initié

Adultes et jeunes de +15ans

Date 27/06/2026 de 14h à 17h

Tarif 12€ matériel fourni

Artiste formateur Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord

Inscription Billetterie [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)

Renseignements contacter le +33 06 65 02 75 20 ou par mel [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)

Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 ou +33 06 65 02 75 20 .

100 Rue de Tournai Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 53

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English :

Introduction to watercolor Foliage and greenery

Many watercolors feature foliage, flowers, grasses, bushes, landscapes, etc… This implies the use of the color green . But achieving beautiful greens is not easy. Under the guidance of an experienced artist, you’ll work on the yellows and blues that are the source of green, step by step.

? paint a subject with different planes using green: The Japanese garden shed

? create plant textures with brushes

? Which yellows? Which blues?

? limit the palette of colors used to reinforce overall harmony

? create an atmospheric perspective

NO PREREQUISITES REQUIRED TO TAKE PART!

Level: beginner or initiated

Adults and young people over 15

Date 27/06/2026 from 2pm to 5pm

Price 12? materials supplied

Artist instructor: Jacques Lefèvre Aquarelliste en Nord

Registration Box office [https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures](https://www.helloasso.com/associations/aquarellistes-en-nord/evenements/initiation-a-l-aquarelle-feuillages-et-verdures)

Information: contact +33 06 65 02 75 20 or e-mail [aen.hdf@gmail.com](mailto:aen.hdf@gmail.com)

Maison Folie hospice d’Havré +33 03 59 63 43 53 or +33 06 65 02 75 20

L’événement Initiation à l’aquarelle- Feuillages et verdures Tourcoing a été mis à jour le 2026-05-27 par Hauts-de-France Tourisme