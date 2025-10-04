Initiation à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle
Initiation à l’aquarelle
4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez participer à l’atelier d’initiation à l’aquarelle proposée par l’association « Landes Aquarelle »
Sur inscription à l’Office de Tourisme
4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
English : Initiation à l’aquarelle
Come and take part in the introductory watercolor workshop offered by the « Landes Aquarelle » association
Registration required at the Tourist Office
German : Initiation à l’aquarelle
Nehmen Sie an einem Einführungsworkshop in die Aquarellmalerei teil, der von der Vereinigung « Landes Aquarelle » angeboten wird
Nach Anmeldung im Office de Tourisme
Italiano :
Partecipate al workshop introduttivo all’acquerello organizzato dall’associazione « Landes Aquarelle »
Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo
Espanol : Initiation à l’aquarelle
Participe en el taller de iniciación a la acuarela organizado por la asociación « Landes Aquarelle »
Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo
