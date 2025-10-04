Initiation à l’aquarelle Morcenx-la-Nouvelle

Initiation à l'aquarelle Morcenx-la-Nouvelle samedi 4 octobre 2025.

Initiation à l’aquarelle

4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Venez participer à l’atelier d’initiation à l’aquarelle proposée par l’association « Landes Aquarelle »

Sur inscription à l’Office de Tourisme

4 Place Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Initiation à l’aquarelle

Come and take part in the introductory watercolor workshop offered by the « Landes Aquarelle » association

Registration required at the Tourist Office

German : Initiation à l’aquarelle

Nehmen Sie an einem Einführungsworkshop in die Aquarellmalerei teil, der von der Vereinigung « Landes Aquarelle » angeboten wird

Nach Anmeldung im Office de Tourisme

Italiano :

Partecipate al workshop introduttivo all’acquerello organizzato dall’associazione « Landes Aquarelle »

Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

Espanol : Initiation à l’aquarelle

Participe en el taller de iniciación a la acuarela organizado por la asociación « Landes Aquarelle »

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

