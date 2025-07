Initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 12:15:00

Date(s) :

2025-07-19

Découvrez la magie de l’aquarelle et l’artiste qui sommeille en vous ! Offrez-vous un moment de détente et de créativité, un instant suspendu, entre méditation et expression artistique dans une ambiance conviviale.

Adulte et enfant à partir de 12 ans.

Sur réservation. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

