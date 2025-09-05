Initiation à l’art du conte Les Zatypik Salvagnac

Initiation à l’art du conte Les Zatypik Salvagnac lundi 16 février 2026.

Initiation à l’art du conte Les Zatypik Salvagnac 16 – 20 février 2026 inscription en ligne sur HelloAsso

Une conteuse ou un conteur est en vous… Donnez-lui la parole ! Une formation pratique pour découvrir l’art du conte.

Public concerné

La formation s’adresse à toute personne souhaitant s’initier à l’art du conte à titre privé ou professionnel (bibliothécaires, enseignants, éducateurs, animateurs, etc.) ainsi qu’aux artistes du spectacle vivant.

Objectifs

* Explorer les outils de base pour retenir un conte et le partager en public.

* Commencer d’écouter le conteur qui est en soi, pour lui donner la parole.

* Découvrir les enjeux sociaux et personnels des contes, ce qu’ils disent, leur rôle social.

* Explorer le rôle de l’imaginaire dans notre relation au monde et aux autres

Dates :

– Stage d’hiver du 16 au 20 février 2026 à 81630 Salvagnac

– Stage de printemps du 13 au 17 avril 2026 à 24140 Saint-Jean d’Eyraud

– Stage d’été du du 06 au 10 juillet 2026 à 81630 Salvagnac

Effectif : 8 stagiaires

Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-16T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-20T17:30:00.000+01:00

https://dahutemeraire.blogspot.com/2025/06/initiation-lart-du-conte-2026.html

Les Zatypik route des crêtes 81630 Salvagnac Salvagnac 81630 Tarn