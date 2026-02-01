INITIATION À L’ART DU CROCHET Vialas
INITIATION À L’ART DU CROCHET Vialas mercredi 18 février 2026.
INITIATION À L’ART DU CROCHET
Médiathèque Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
La Médiathèque de Vialas vous propose une initiation à l’art du crochet animée par Isabelle et Annie.
Atelier gratuit sur réservation.
La Médiathèque de Vialas vous propose une initiation à l’art du crochet animée par Isabelle et Annie.
Atelier gratuit sur réservation. .
Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Médiathèque de Vialas offers an introduction to the art of crochet, led by Isabelle and Annie.
Free workshop on reservation.
L’événement INITIATION À L’ART DU CROCHET Vialas a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère