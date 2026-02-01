INITIATION À L’ART DU CROCHET

Médiathèque Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

La Médiathèque de Vialas vous propose une initiation à l’art du crochet animée par Isabelle et Annie.

Atelier gratuit sur réservation.

Médiathèque Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 04 15 biblio.vialas@orange.fr

English :

The Médiathèque de Vialas offers an introduction to the art of crochet, led by Isabelle and Annie.

Free workshop on reservation.

L’événement INITIATION À L’ART DU CROCHET Vialas a été mis à jour le 2026-02-02 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère