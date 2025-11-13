Initiation à l’art du dosage Champagne Troyes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 15 – 15 – 15 Eur

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

En novembre, la Maison Chassenay d’Arce, représentée par Florie, vous donne rendez-vous au Rucher Créatif pour une nouvelle initiation à l’art du dosage animée pour l’œnologue de la Maison Romain Aubriot ! Le dosage est la dernière touche apportée aux vins effervescents lors du dégorgement. Romain vous fera découvrir la subtilité de l’art du dosage pour le champagne lors d’une dégustation d’initiation aux essais de dosage.



Un rendez-vous rare et convivial pour explorer autrement la richesse du terroir champenois et affiner vos sens autour d’un art à la fois technique et sensoriel. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

