Initiation à l’art du Vitrail Tiffany avec Mélanie Cornu Atelier du Verre Mélanie Cornu Saint-Rémy-de-Provence

Initiation à l’art du Vitrail Tiffany avec Mélanie Cornu

Du 16/02 au 21/12 le lundi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30.

Autres jours possible sur réservation. Atelier du Verre Mélanie Cornu 1 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 95 – 95 – 135 EUR

Mélanie Cornu organise des Ateliers d’Initiation à l’Art du Vitrail Tiffany . Découvrez un Savoir-faire et développez votre Créativité dans le cadre d’un atelier ludique et créatif.Amoureux

Un atelier idéal pour s’initier à l’Art verrier et repartir avec votre pièce unique façonnée de vos mains , à contempler chez vous ou à offrir! Je propose deux ateliers selon votre choix:



– Atelier 1

Création d’une suspension en Vitrail Tiffany (type mobile) d’après un modèle proposé ou de votre choix. Choix de 4 à 5 pièces de verres de couleurs.

Durée de l’atelier environ 2h30 Tarif 95 euros.



– Atelier 2

Création d’un miroir en Vitrail Tiffany ou d’après un modèle de votre choix. Choix de 6 à 8 pièces de couleurs.

Durée de l’atelier environ 3 heures. Tarif 135 euros.



Les Ateliers d’initiation se déroulent en plusieurs étapes:

Choix du modèle que vous réaliserez. Je vous accompagnerai dans la découpe de verre de couleurs à l’aide de gabarit, selon votre motif. Chaque pièce sera soigneusement meulée pour s’ajuster parfaitement aux autres avant d’être sertie d’un ruban de cuivre, geste emblématique de la technique du Vitrail Tiffany . Viendra ensuite le moment de la soudure à l’étain, une étape où les pièces de verre s’uniront pour donner vie à votre création.



Le matériel vous sera fourni et vous repartirez avec votre propre Vitrail Tiffany , fruit d’un travail minutieux et d’un moment hors du temps!



Pour réserver un atelier d’initiation et pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par email. .

Atelier du Verre Mélanie Cornu 1 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mélanie Cornu organisiert Einführungsworkshops in die Kunst der Tiffany-Glasmalerei. Entdecken Sie dieses Handwerk und entwickeln Sie Ihre Kreativität in einem unterhaltsamen und kreativen Workshop.

