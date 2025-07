Initiation à l’art tembe « un savoir-faire culturel » Maroni parc – Roche bleue Arrondissement of Saint-Laurent-du-Maroni

Initiation à l’art tembe « un savoir-faire culturel » Maroni parc – Roche bleue Arrondissement of Saint-Laurent-du-Maroni mardi 22 juillet 2025.

Entrée libre

Début : 2025-07-22T18:15:00 – 2025-07-22T22:00:00

Fin : 2025-07-25T18:15:00 – 2025-07-25T22:00:00

Dans le cadre du dispositif « C’est mon patrimoine », des séances d’ateliers d’initiation à l’art tembe seront proposées aux jeunes de la ville de Saint-Laurent du Maroni par l’artiste peintre Mirella Amautan originaire de la commune d’Apatou.

Grâce à cet atelier, les participants auront l’opportunité de découvrir les techniques de cette pratique artistique et culturelle et ou de les approfondir.

L’idée est de travailler en groupe, créer des liens avec d’autres jeunes à travers l’art et de les sensibiliser autour de l’importance du patrimoine sous toutes ses formes.

Le service médiation et l’artiste recevront les apprentis au sein du Maroni Parc de Saint Laurent du Maroni

Maroni parc – Roche bleue Saint-Laurent-du-Maroni Arrondissement of Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 0694 42 42 99 »}, {« type »: « email », « value »: « ciap.slm@saintlaurentdumaroni.fr »}]

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Mirella Amautan