INITIATION À L’ART THÉRAPIE Vialas

INITIATION À L’ART THÉRAPIE
local des associations Vialas Lozère
Venez vous initier à l’art thérapie sur le thème Mon prénom sous toutes ses formes animé par Anaïs Abrard .
Atelier pour adultes sur inscription.
local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 62 24 18 59 vivreavialas@gmail.com
English :
Come and learn art therapy on the theme of My first name in all its forms , led by Anaïs Abrard.
Workshop for adults on registration.
German :
Lassen Sie sich in die Kunsttherapie zum Thema Mein Vorname in allen seinen Formen von Anaïs Abrard einführen.
Workshop für Erwachsene nach Anmeldung.
Italiano :
Venite a cimentarvi nell’arteterapia sul tema Il mio nome in tutte le sue forme , guidati da Anaïs Abrard.
Laboratorio per adulti su iscrizione.
Espanol :
Venga a probar la arteterapia sobre el tema Mi nombre en todas sus formas , a cargo de Anaïs Abrard.
Taller para adultos previa inscripción.
