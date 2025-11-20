INITIATION À L’ART THÉRAPIE Vialas

INITIATION À L’ART THÉRAPIE

Venez vous initier à l’art thérapie sur le thème Mon prénom sous toutes ses formes animé par Anaïs Abrard .

Atelier pour adultes sur inscription.

local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 62 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

Come and learn art therapy on the theme of My first name in all its forms , led by Anaïs Abrard.

Workshop for adults on registration.

German :

Lassen Sie sich in die Kunsttherapie zum Thema Mein Vorname in allen seinen Formen von Anaïs Abrard einführen.

Workshop für Erwachsene nach Anmeldung.

Italiano :

Venite a cimentarvi nell’arteterapia sul tema Il mio nome in tutte le sue forme , guidati da Anaïs Abrard.

Laboratorio per adulti su iscrizione.

Espanol :

Venga a probar la arteterapia sobre el tema Mi nombre en todas sus formas , a cargo de Anaïs Abrard.

Taller para adultos previa inscripción.

