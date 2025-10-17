Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène lieu-dit Gorloouva D45 Correns
Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène lieu-dit Gorloouva D45 Correns vendredi 17 octobre 2025.
Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène
lieu-dit Gorloouva D45 900 croix de basson, Correns Var
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-17
Vivez une expérience unique goûtez, assemblez et créez votre propre vin (ou jus de raisin) comme un maître de chai, au cœur du savoir-faire provençal.
lieu-dit Gorloouva D45 900 croix de basson, Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 59 70 info@aspras.com
English :
Enjoy a unique experience: taste, blend and create your own wine (or grape juice) like a cellar master, at the heart of Provencal savoir-faire.
German :
Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung: Probieren, mischen und kreieren Sie Ihren eigenen Wein (oder Traubensaft) wie ein Kellermeister, im Herzen des provenzalischen Know-hows.
Italiano :
Vivete un’esperienza unica: assaggiate, miscelate e create il vostro vino (o succo d’uva) come un maestro di cantina, nel cuore del know-how provenzale.
Espanol :
Disfrute de una experiencia única: deguste, mezcle y cree su propio vino (o zumo de uva) como un maestro bodeguero, en el corazón del saber hacer provenzal.
