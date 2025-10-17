Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène lieu-dit Gorloouva D45 Correns

Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène lieu-dit Gorloouva D45 Correns vendredi 17 octobre 2025.

Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène

lieu-dit Gorloouva D45 900 croix de basson, Correns Var

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Vivez une expérience unique goûtez, assemblez et créez votre propre vin (ou jus de raisin) comme un maître de chai, au cœur du savoir-faire provençal.

.

lieu-dit Gorloouva D45 900 croix de basson, Correns 83570 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 59 59 70 info@aspras.com

English :

Enjoy a unique experience: taste, blend and create your own wine (or grape juice) like a cellar master, at the heart of Provencal savoir-faire.

German :

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung: Probieren, mischen und kreieren Sie Ihren eigenen Wein (oder Traubensaft) wie ein Kellermeister, im Herzen des provenzalischen Know-hows.

Italiano :

Vivete un’esperienza unica: assaggiate, miscelate e create il vostro vino (o succo d’uva) come un maestro di cantina, nel cuore del know-how provenzale.

Espanol :

Disfrute de una experiencia única: deguste, mezcle y cree su propio vino (o zumo de uva) como un maestro bodeguero, en el corazón del saber hacer provenzal.

L’événement Initiation à l’assemblage d’un vin | Vignobles en Scène Correns a été mis à jour le 2025-08-25 par Provence Verte & Verdon Tourisme