Initiation à l’astronomie, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Initiation à l’astronomie 7 – 10 juillet Forum des Sciences Nord

Tarif : 20 € les 4 jours d’initiation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:30:00+02:00 – 2026-07-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Univers lors d’une initiation d’astronomie destiné aux jeunes public à partir de 10 ans. Par le biais d’activités scientifiques et ludiques ainsi que d’observations, découvrez la nature des objets célestes, explorez les changements du ciel nocturne au fil du temps, et percez les secrets de la Lune et des planètes.

Une partie du stage sera consacrée à l’éclipse de Soleil du 12 août 2026, avec des explications adaptées pour comprendre ce phénomène fascinant et pouvoir l’observer en toute sécurité. Une aventure scientifique pour éveiller la curiosité et s’émerveiller sous les étoiles !

Objectifs :

Observer et comprendre le monde qui nous entoure et dont nous faisons partie.

Comprendre certains phénomènes astronomiques tels que les phases de la Lune, le phénomène des éclipses, le mouvement apparent des étoiles, les changements de saisons…

Faire la différence entre les astres observés (étoile, satellite, étoile filante, planète).

Apprendre à se repérer sous le ciel étoilé.

Expérimenter l’utilisation de certains outils d’observation (carte du ciel, jumelles et lunettes astronomiques).

Commencer à appréhender les notions de distance dans l’espace.

Groupe limité à 16 enfants maximum.

NB : Les activités proposées sont complémentaires. La présence aux quatre matinées est nécessaire.

Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}]

4 jours d’ateliers pour comprendre l’astronomie astronomie stage

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