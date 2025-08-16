Initiation à l’aviron sur des doris Saint-Malo
Initiation à l’aviron sur des doris Saint-Malo samedi 16 août 2025.
Initiation à l’aviron sur des doris
Quai Bas Sablons Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Début : 2025-08-16 14:00:00
fin : 2025-08-16 16:30:00
2025-08-16
L’association Doris Emeraude Rance vous propose des baptêmes et des initiations à l’aviron en mer à bord de ses doris de Terre Neuve.
Matériel de sécurité adultes et enfants sur les bateaux
Durée 30-40 minutes
Inscription devant la capitainerie .
Quai Bas Sablons Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 22 13 24
