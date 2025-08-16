Initiation à l’aviron sur des doris Saint-Malo

Initiation à l’aviron sur des doris Saint-Malo samedi 16 août 2025.

Initiation à l’aviron sur des doris

Quai Bas Sablons Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 14:00:00

fin : 2025-08-16 16:30:00

Date(s) :

2025-08-16

L’association Doris Emeraude Rance vous propose des baptêmes et des initiations à l’aviron en mer à bord de ses doris de Terre Neuve.

Matériel de sécurité adultes et enfants sur les bateaux

Durée 30-40 minutes

Inscription devant la capitainerie .

Quai Bas Sablons Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 22 13 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation à l’aviron sur des doris Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel