Initiation à l’Ayurveda, les secrets d’une journée équilibrée Le nid qui danse Baignes

Initiation à l’Ayurveda, les secrets d’une journée équilibrée
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-07 17:00:00
fin : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Kathie, praticienne en soins corporels et hygiène de vie ayurvédiques, vous propose de découvrir lors de cet atelier comment l’Ayurveda peut vous aider à vivre une journée équilibrée, du lever au coucher, une découverte dynamique des ‘doshas’ et des outils simples et précieux que vous pourrez réutiliser au quotidien.
Sur inscription .
Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr
