Initiation à l’Ayurveda, les secrets d’une journée équilibrée Le nid qui danse Baignes

Initiation à l’Ayurveda, les secrets d’une journée équilibrée

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Kathie, praticienne en soins corporels et hygiène de vie ayurvédiques, vous propose de découvrir lors de cet atelier comment l’Ayurveda peut vous aider à vivre une journée équilibrée, du lever au coucher, une découverte dynamique des ‘doshas’ et des outils simples et précieux que vous pourrez réutiliser au quotidien.

Sur inscription .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

