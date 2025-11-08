Initiation à l’écriture créative Enfants Courtenay
Initiation à l’écriture créative Enfants
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif enfant
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
Venez développer votre créativité dans un cadre convivial et bienveillant ! Atelier animé par Aurélie Dumont de Ô bien naître À partir de 10 ans, sur inscription.
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33 librairiechifoumi@gmail.com
English :
Come and develop your creativity in a friendly, caring environment! Workshop led by Aurélie Dumont from Ô bien naître From age 10, registration required.
German :
Entwickeln Sie Ihre Kreativität in einem freundlichen und wohlwollenden Rahmen! Workshop unter der Leitung von Aurélie Dumont von Ô bien naître Ab 10 Jahren, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Venite a sviluppare la vostra creatività in un ambiente amichevole e attento! Laboratorio condotto da Aurélie Dumont di Ô bien naître A partire dai 10 anni, iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¡Ven a desarrollar tu creatividad en un entorno acogedor y afectuoso! Taller dirigido por Aurélie Dumont de Ô bien naître A partir de 10 años, inscripción obligatoria.
