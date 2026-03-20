Initiation à l’embossage JEMA Musée d’art et d’histoire Parthenay

Initiation à l’embossage JEMA

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art à Parthenay.

Anne-Sophie Delion, graveuse, vous guidera dans la découverte de la technique de l’embossage mécanique ou manuelle.

Pour la première vous découperez des formes dans des supports avant de les passer dans un laminoir.

Pour la seconde approche, il s’agira de graver un motif dans du linoléum et ensuite de fouler le papier à l’aide d’outils à embosser.

Tout public à partir de 8 ans

Matériel fourni

Jauge limitée, réservation obligatoire par téléphone ou par mail. .

Musée d’art et d’histoire 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Initiation à l’embossage JEMA

L’événement Initiation à l’embossage JEMA Parthenay a été mis à jour le 2026-03-17 par CC Parthenay Gâtine