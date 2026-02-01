INITIATION A L’ENNEAGRAMME Lamalou-les-Bains
INITIATION A L’ENNEAGRAMME Lamalou-les-Bains vendredi 6 février 2026.
INITIATION A L’ENNEAGRAMME
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Vendredi 6 févier 14h à 16h30 60€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains
Découverte des 9 comportements de la nature humaine. Outil de connaissance de la personnalité, permet une meilleure compréhension de notre fonctionnement, de mieux communiquer avec les autres, d’ajuster nos émotions, de gérer les crises, de s’épanouir avec soi ou les autres, de mieux appréhender la vie .
21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13
English :
Friday, February 6 2 to 4.30pm 60? boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains
Discover the 9 behaviors of human nature. A tool for getting to know our personality, it enables us to better understand how we function, to communicate better with others, to adjust our emotions, to manage crises, to blossom with ourselves or others, to better apprehend life
