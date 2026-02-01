INITIATION A L’ENNEAGRAMME Lamalou-les-Bains

INITIATION A L’ENNEAGRAMME

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Vendredi 6 févier 14h à 16h30 60€ boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

Découverte des 9 comportements de la nature humaine. Outil de connaissance de la personnalité, permet une meilleure compréhension de notre fonctionnement, de mieux communiquer avec les autres, d’ajuster nos émotions, de gérer les crises, de s’épanouir avec soi ou les autres, de mieux appréhender la vie

21 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

English :

Friday, February 6 2 to 4.30pm 60? boutique Charline et ses secrets à Lamalou-les-Bains

Discover the 9 behaviors of human nature. A tool for getting to know our personality, it enables us to better understand how we function, to communicate better with others, to adjust our emotions, to manage crises, to blossom with ourselves or others, to better apprehend life

