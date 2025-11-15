Initiation à l’enregistrement studio avec Arthur Guegan Le Silo Le Mans

Initiation à l’enregistrement studio avec Arthur Guegan

Le Silo 27 Rue François Monier Le Mans Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Arthur Guegan (Octopus’s Garden Studio) sera présent pour démystifier les idées reçues autour de l’enregistrement, et vous montrera comment enregistrer avec un matériel rudimentaire et simple d’utilisation, que l’on peut notamment trouver au Silo ! .

Le Silo 27 Rue François Monier Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

