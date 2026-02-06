Initiation à l’escalade 6-10 ans Eaux-Bonnes
Initiation à l’escalade 6-10 ans Eaux-Bonnes vendredi 13 février 2026.
Initiation à l’escalade 6-10 ans
Espace Montagne Maison de Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez initier votre enfant (entre 6 et 10ans) à la pratique de l’escalade sur le pan intérieur réception sur tapis.
Inscription sur place à la Maison de Gourette 10 pl. maxi .
Espace Montagne Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à l’escalade 6-10 ans
L’événement Initiation à l’escalade 6-10 ans Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées