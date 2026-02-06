Initiation à l’escalade 6-10 ans Eaux-Bonnes

Initiation à l’escalade 6-10 ans

Venez initier votre enfant (entre 6 et 10ans) à la pratique de l’escalade sur le pan intérieur réception sur tapis.

Inscription sur place à la Maison de Gourette 10 pl. maxi .

Espace Montagne Maison de Gourette Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27

