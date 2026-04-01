Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry
Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry vendredi 17 avril 2026.
Saint-Étienne-de-Baïgorry
Initiation à l’escalade avec Zeharka
Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:30:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Sur inscription, prévoir eau et chaussures fermées. Dès 5 ans. Lieu de rdv au parking du rocher d’escalade, communiqué lors de la réservation. .
Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73 zeharka@orange.fr
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English : Initiation à l’escalade avec Zeharka
L’événement Initiation à l’escalade avec Zeharka Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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