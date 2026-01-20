Initiation à l’escalade Salle du Pressoiras Château-Gontier-sur-Mayenne
Initiation à l’escalade Salle du Pressoiras Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 25 février 2026.
Initiation à l’escalade
Salle du Pressoiras 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Venez vous initier à l’escalade !
Venez découvrir une activité complète qui met à contribution aussi bien le corps que le mental. Vous apprendrez à effectuer tous les gestes de sécurité et essaierez d’atteindre le sommet du mur.
Accompagné.e.s d’un.e moniteur.ice diplômé.e qui vous guidera, déjà initié.e à la pratique de l’escalade ou non, n’hésitez plus !
Quand le 25 février, l’après-midi de 14h à 16h.
Pour qui Activité ouverte à tous et toutes, débutant.e ou non, à partir de 6 ans. Groupe limité à 12 personnes.
Vous aimerez La découverte d’un sport dynamique et complet, dans un cadre sécurisé, qui peut se pratiquer toute l’année. .
Salle du Pressoiras 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 42 09 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your hand at climbing!
L’événement Initiation à l’escalade Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-20 par SUD MAYENNE