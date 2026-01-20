Initiation à l’escalade Salle du Pressoiras Château-Gontier-sur-Mayenne

Initiation à l’escalade

Salle du Pressoiras 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez vous initier à l’escalade !

Venez découvrir une activité complète qui met à contribution aussi bien le corps que le mental. Vous apprendrez à effectuer tous les gestes de sécurité et essaierez d’atteindre le sommet du mur.

Accompagné.e.s d’un.e moniteur.ice diplômé.e qui vous guidera, déjà initié.e à la pratique de l’escalade ou non, n’hésitez plus !

Quand le 25 février, l’après-midi de 14h à 16h.

Pour qui Activité ouverte à tous et toutes, débutant.e ou non, à partir de 6 ans. Groupe limité à 12 personnes.

Vous aimerez La découverte d’un sport dynamique et complet, dans un cadre sécurisé, qui peut se pratiquer toute l’année. .

Salle du Pressoiras 6 Rue des Nations Unies Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 52 42 09 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your hand at climbing!

L’événement Initiation à l’escalade Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-20 par SUD MAYENNE