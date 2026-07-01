Informations pratiques

Montory

Initiation à l’escalade

Arguibel Montory Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Bixente vous attend à Argibel, à Montory.

Il vous propose une initiation à l’escalade. Tout le matériel de pratique est fourni. Sur réservation. .

Arguibel Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation à l’escalade

L’événement Initiation à l’escalade Montory a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque