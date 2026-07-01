AGENDA · Montory
Initiation à l’escalade Montory
mardi 21 juillet 2026 · Montory
Informations pratiques
Montory
Initiation à l’escalade
Arguibel Montory Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Bixente vous attend à Argibel, à Montory.
Il vous propose une initiation à l’escalade. Tout le matériel de pratique est fourni. Sur réservation. .
Arguibel Montory 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 39 73
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English : Initiation à l’escalade
L’événement Initiation à l’escalade Montory a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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