Initiation à l’escrime médiévale Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay
Initiation à l’escrime médiévale Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay mardi 23 décembre 2025.
Initiation à l’escrime médiévale
Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 17:30:00
fin : 2025-12-25
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-29
Venez apprendre avec le seigneur des lieux les rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale. Les épées reproduites à l’identique sont en plastique et sécurisées. Activité en salle.
.
Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33
English :
Come and learn the basics of medieval swordplay with the lord of the manor. The authentic swords are made of plastic and secured. Indoor activity.
German :
Lernen Sie mit dem Hausherrn die Grundlagen des Schwertkampfes wie im Mittelalter. Die originalgetreu nachgebildeten Schwerter sind aus Kunststoff und sicher. Aktivität in der Halle.
Italiano :
Venite a imparare le basi dell’arte della spada con il signore del maniero, proprio come nel Medioevo. Le spade sono riproduzioni identiche, realizzate in plastica e fissate. Attività al chiuso.
Espanol :
Ven a aprender los fundamentos de la esgrima con el señor de la mansión, como en la época medieval. Las espadas son reproducciones idénticas, de plástico y aseguradas. Actividad de interior.
L’événement Initiation à l’escrime médiévale Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay