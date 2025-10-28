Initiation à l’escrime médiévale Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay

Initiation à l’escrime médiévale

Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-23 17:30:00

fin : 2025-12-25

2025-12-23 2025-12-29

Venez apprendre avec le seigneur des lieux les rudiments du maniement de l’épée comme à l’époque médiévale. Les épées reproduites à l’identique sont en plastique et sécurisées. Activité en salle.

English :

Come and learn the basics of medieval swordplay with the lord of the manor. The authentic swords are made of plastic and secured. Indoor activity.

German :

Lernen Sie mit dem Hausherrn die Grundlagen des Schwertkampfes wie im Mittelalter. Die originalgetreu nachgebildeten Schwerter sind aus Kunststoff und sicher. Aktivität in der Halle.

Italiano :

Venite a imparare le basi dell’arte della spada con il signore del maniero, proprio come nel Medioevo. Le spade sono riproduzioni identiche, realizzate in plastica e fissate. Attività al chiuso.

Espanol :

Ven a aprender los fundamentos de la esgrima con el señor de la mansión, como en la época medieval. Las espadas son reproducciones idénticas, de plástico y aseguradas. Actividad de interior.

