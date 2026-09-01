Initiation à l’espagnol spécial ado Quai n°3 Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Initiation à l’espagnol spécial ado

Quai n°3 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Découvrons les bases de l’espagnol dans un atelier convivial !

Cet atelier propose aux adolescent.es, en groupe de 8 maximum, de découvrir l’espagnol de manière ludique, interactive et conviviale.

À travers des jeux, des activités créatives et des échanges oraux, les participant.es feront leurs premiers pas dans la langue espagnole tout en découvrant une nouvelle culture grâce à Yulissa, qui a créé Rimay, pour partager sa langue d’origine et faire découvrir les cultures hispanophones.

Aucun prérequis n’est nécessaire l’objectif est d’apprendre en participant, en s’amusant et en prenant confiance.

Gratuit inscription obligatoire ouvert aux adolescent.es de 11 à 15 ans .

Quai n°3 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement Initiation à l’espagnol spécial ado Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté