Initiation à l’esprit critique, Médiatheque Marcel Pagnol, Aubagne

Initiation à l’esprit critique Samedi 11 avril, 15h00 Médiatheque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T15:00:00+02:00 – 2026-04-11T16:30:00+02:00

Après avoir présenter la notion d’esprit critique, et quelques unes de ses différentes approches, des outils concrets seront proposés pour aiguiser sa capacité à repérer certains pièges de la pensée (red flags argumentatifs, négligeance du taux de base, métacognition et curseur de confiance).

Conférencier : Loïc Massaïa (CORTECS)

Médiatheque Marcel Pagnol CHEMIN DE RIQUET 13400 AUBAGNE Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une conférence d’une heure suivie d’un temps d’échange où nous aborderons la définition de l’esprit critique et proposerons quelques outils permettant de prendre du recul sur certaines informations.