Initiation à l’herboristerie La Fontaine aux Herbes Clarbec

Clarbec

Initiation à l’herboristerie

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous apprendre à identifier les plantes médicinales et à confectionner vos propres remèdes naturels.

Découvrez l’art de transformer les trésors de la nature lors d’une initiation à l’herboristerie, où vous apprendrez à identifier les plantes médicinales et à composer vos propres remèdes naturels.

Entre savoir ancestral et pratique moderne, cet atelier vous guide dans la réalisation d’infusions, pour prendre soin de votre santé au quotidien.

Durée 2h .

La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15

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English : Initiation à l’herboristerie

Learn how to identify medicinal plants and make your own natural remedies using traditional knowledge and modern practices.

L’événement Initiation à l’herboristerie Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme