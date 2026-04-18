Initiation à l’herboristerie La Fontaine aux Herbes Clarbec
Initiation à l’herboristerie La Fontaine aux Herbes Clarbec samedi 16 mai 2026.
Clarbec
Initiation à l’herboristerie
La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous apprendre à identifier les plantes médicinales et à confectionner vos propres remèdes naturels.
Découvrez l’art de transformer les trésors de la nature lors d’une initiation à l’herboristerie, où vous apprendrez à identifier les plantes médicinales et à composer vos propres remèdes naturels.
Entre savoir ancestral et pratique moderne, cet atelier vous guide dans la réalisation d’infusions, pour prendre soin de votre santé au quotidien.
Durée 2h .
La Fontaine aux Herbes 106 chemin des fontaines Clarbec 14130 Calvados Normandie +33 7 67 22 59 15
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English : Initiation à l’herboristerie
Learn how to identify medicinal plants and make your own natural remedies using traditional knowledge and modern practices.
L’événement Initiation à l’herboristerie Clarbec a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme