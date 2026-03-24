Initiation à l’herpétologie PUYDARRIEUX Puydarrieux

Initiation à l’herpétologie

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

RDV Site de la MNE 65.

Partez à la découverte des amphibiens et des reptiles des Pyrénées.

Lors de ce stage vous aborderez l’identification des principales espèces locales, leur écologie ainsi que leur état de conservation.

Sur Inscription, la journée 75€/plein tarif 65€/adhérent.

Possibilité de réserver son repas sur place (17€). .

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

RDV MNE 65 site.

Discover the amphibians and reptiles of the Pyrenees.

During this course, you’ll learn how to identify the main local species, their ecology and their conservation status.

L’événement Initiation à l’herpétologie Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65