Initiation à l’herpétologie PUYDARRIEUX Puydarrieux
Initiation à l’herpétologie PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 27 juin 2026.
Initiation à l’herpétologie
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
RDV Site de la MNE 65.
Partez à la découverte des amphibiens et des reptiles des Pyrénées.
Lors de ce stage vous aborderez l’identification des principales espèces locales, leur écologie ainsi que leur état de conservation.
Sur Inscription, la journée 75€/plein tarif 65€/adhérent.
Possibilité de réserver son repas sur place (17€). .
PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
RDV MNE 65 site.
Discover the amphibians and reptiles of the Pyrenees.
During this course, you’ll learn how to identify the main local species, their ecology and their conservation status.
L’événement Initiation à l’herpétologie Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
À voir aussi à Puydarrieux (Hautes-Pyrénées)
- Atelierjardin au naturel semis à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 11 avril 2026
- Balade au fil des saisons Balade florale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 18 avril 2026
- Agroécologie Troc de graines et de plants à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 18 avril 2026
- Ecole buissonière des familles Peinture végétale à la Maison de la Nature et de l’Environnement Puydarrieux 29 avril 2026
- Atelier jardin au naturel débuter son jardin en agroécologie PUYDARRIEUX Puydarrieux 30 mai 2026