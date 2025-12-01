initiation à l’identification des oiseaux d’eau Belval-en-Argonne
initiation à l’identification des oiseaux d’eau Belval-en-Argonne samedi 13 décembre 2025.
initiation à l’identification des oiseaux d’eau
étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Tout public
Durant une matinée, venez apprendre à identifier les oiseaux d’eau en stationnement sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne tels que des Anatidés (Sarcelles d’hiver, Oies cendrées, Fuligules morillons et milouins..) mais aussi les ardéidés (Héron cendré, Grande Aigrette).
Sur inscription. .
étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
English : initiation à l’identification des oiseaux d’eau
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement initiation à l’identification des oiseaux d’eau Belval-en-Argonne a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne