initiation à l’identification des oiseaux d’eau Belval-en-Argonne

initiation à l’identification des oiseaux d’eau

étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne Marne

Début : 2025-12-13 08:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Tout public

Durant une matinée, venez apprendre à identifier les oiseaux d’eau en stationnement sur la RNR des étangs de Belval-en-Argonne tels que des Anatidés (Sarcelles d’hiver, Oies cendrées, Fuligules morillons et milouins..) mais aussi les ardéidés (Héron cendré, Grande Aigrette).

Sur inscription. .

étangs de Belval en Argonne Belval-en-Argonne 51330 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

