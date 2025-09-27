Initiation à l’ikebana, art floral japonais Assoication Tanabata Nevers Japon Nevers

Initiation à l’ikebana, art floral japonais

Assoication Tanabata Nevers Japon 6 Avenue Marceau Nevers

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

2025-09-27 2025-12-13 2026-01-17 2026-02-28 2026-03-28 2026-05-30 2026-06-20

Vous aimez les fleurs ? La décoration de votre maison est une occupation qui vous ravit ?

Venez découvrir un nouveau style d’arrangement floral qui donnera une touche élégante à votre intérieur.

Au fil des saisons, Christine Croubois, professeur de l’école Sogetsu de Tokyo vous guidera dans l’apprentissage de cet art ancien du Japon.

Chaque séance aborde un thème particulier. Les fleurs et matériaux en dehors des outils et vases seront fournis et vous pourrez les emporter avec vous pour refaire l’arrangement chez vous.

Au fil des séances, les saisons changent mais le plaisir d’arranger les fleurs deviendra grand, ce temps que vous accepterez d’y consacrer vous remplira de joie.

Rendez vous les samedis 27 septembre, 11 et 29 novembre, 13 décembre et en 2026 17 janvier, 28 février, 28 mars, 30 mai et 20 juin.

Tarifs 40€ / 35€

Il est impératif de réserver sa place au plus tard le vendredi pour garantir l’approvisionnement en fleurs. Cours collectif ouvert à partir de 4 personnes et 6 maximun. .

Assoication Tanabata Nevers Japon 6 Avenue Marceau Nevers 58000 +33 6 43 38 06 64

