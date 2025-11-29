Initiation à l’impression 3D à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Initiation à l’impression 3D à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Dans cet atelier, les jeunes seront invités à dessiner d’abord leur motif sur papier pour ensuite le découvrir en volume et apprendre comment l’imprimer grâce à une imprimante 3D.

En partenariat avec le FabLab Convergences26.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

In this workshop, young people will be invited to first draw their motif on paper, then discover it in volume and learn how to print it using a 3D printer.

In partnership with FabLab Convergences26.

German :

In diesem Workshop werden die Jugendlichen aufgefordert, ihr Motiv zunächst auf Papier zu zeichnen, um es dann in Volumen zu entdecken und zu lernen, wie man es mit einem 3D-Drucker ausdruckt.

In Zusammenarbeit mit dem FabLab Convergences26.

Italiano :

In questo laboratorio, i giovani saranno invitati a disegnare il loro progetto su carta, per poi scoprirlo in volume e imparare a stamparlo con una stampante 3D.

In collaborazione con il FabLab Convergences26.

Espanol :

En este taller, se invitará a los jóvenes a dibujar primero su diseño en papel, descubrirlo después en volumen y aprender a imprimirlo con una impresora 3D.

En colaboración con el FabLab Convergences26.

L’événement Initiation à l’impression 3D à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération