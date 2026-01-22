Initiation à l’impression 3D Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes
L’imprimante la plus étrange de la bibliothèque a beaucoup de secrets à dévoiler. Profitons de ce temps d’initiation pour découvrir la création d’objets en trois dimensions.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41