Initiation à l’impression 3D Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 7 février, 16h00 dans la limite des places disponibles

L’imprimante la plus étrange de la bibliothèque a beaucoup de secrets à dévoiler. Profitons de ce temps d’initiation pour découvrir la création d’objets en trois dimensions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



