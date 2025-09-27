Initiation à l’impression 3D Médiathèque Virginia Woolf Paris

Initiation à l’impression 3D Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 27 septembre 2025.

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la modélisation, le fonctionnement d’une imprimante 3D, ainsi que les étapes nécessaires pour passer de l’idée à l’objet concret.

Que vous soyez curieux, bricoleur ou créatif, cet atelier est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable.

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 8 ans ) et aux parents. Que vous soyez seuls, en famille ou entre ami.e.s,, soyez les bienvenu.e.s !

Inscription obligatoire

Samedi 27 septembre à 10h30 Salle d’animation (Rez-de-chaussée)

Samedi 8 novembre à 10h30 Salle d’animation (Rez-de-chaussée)

Venez découvrir le monde fascinant de l’impression 3D !

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit



mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

01 44 08 12 71



Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue germaine krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr