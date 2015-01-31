Initiation à l’impression 3D, Médiathèque Virginia Woolf Paris

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la modélisation, le fonctionnement d’une imprimante 3D, ainsi que les étapes nécessaires pour passer de l’idée à l’objet concret.

Que vous soyez curieux, bricoleur ou créatif, cet atelier est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable.

Atelier ouvert aux enfants (à partir de 8 ans ) et aux parents. Que vous soyez seuls, en famille ou entre ami.e.s,, soyez les bienvenu.e.s !

Inscription obligatoire

Samedi 31 janvier à 15h Salle d’animation (rez-de-chaussée)

Venez découvrir le monde fascinant de l’impression 3D !

Le samedi 31 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit



mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

01 44 08 12 71



Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/



