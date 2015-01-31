Initiation à l’impression 3D, Médiathèque Virginia Woolf Paris
Initiation à l’impression 3D, Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 31 janvier 2026.
Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la modélisation, le fonctionnement d’une imprimante 3D, ainsi que les étapes nécessaires pour passer de l’idée à l’objet concret.
Que vous soyez curieux, bricoleur ou créatif, cet atelier est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable.
Atelier ouvert aux enfants (à partir de 8 ans ) et aux parents. Que vous soyez seuls, en famille ou entre ami.e.s,, soyez les bienvenu.e.s !
Inscription obligatoire
Samedi 31 janvier à 15h
Salle d’animation (rez-de-chaussée)
Venez découvrir le monde fascinant de l’impression 3D !
Le samedi 31 janvier 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
01 44 08 12 71
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T16:00:00+01:00
fin : 2026-01-31T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T15:00:00+02:00_2026-01-31T17:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/
