Initiation à l’impressionnisme (peinture effet vitrail) RD 48 Pont-l’Évêque

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-01 16:30:00

2025-08-01

Venez découvrir l’impressionnisme au travers d’un atelier de peinture avec un effet vitrail.

à partir de 6 ans

12 personnes maximum

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Initiation à l’impressionnisme (peinture effet vitrail)

Come and discover Impressionism through a painting workshop with a stained glass effect.

ages 6 and up

maximum 12 participants

German : Initiation à l’impressionnisme (peinture effet vitrail)

Entdecken Sie den Impressionismus durch einen Malworkshop mit Glasmalerei-Effekt.

ab 6 Jahren

maximal 12 Personen

Italiano :

Venite a scoprire l’impressionismo attraverso un laboratorio di pittura con effetto vetro colorato.

a partire da 6 anni

12 persone al massimo

Espanol :

Ven a descubrir el Impresionismo a través de un taller de pintura con efecto vidriera.

a partir de 6 años

12 personas máximo

