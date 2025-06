Initiation à l’imprimante 3D Château Éphémère Carrières-sous-Poissy

Initiation à l’imprimante 3D Château Éphémère Carrières-sous-Poissy 2 juillet 2025 14:30

Initiation à l’imprimante 3D Mercredi 2 juillet, 14h30 Château Éphémère Yvelines

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-02T14:30:00 – 2025-07-02T16:30:00

Fin : 2025-07-02T14:30:00 – 2025-07-02T16:30:00

Découvrir la technologie d’impression 3D en famille et imprimer votre premier petit objet.

L’atelier se passe en deux temps : la première partie concerne la modélisation 3D de l’objet sur tablettes, grâce à un logiciel accessible et adapté pour les enfants : ici, seul l’imagination est la limite puisque parents et enfants sont invités à modéliser un (petit) objet ensemble, de la forme en passant par la taille jusqu’à la couleur.

La deuxième phase de l’atelier est la continuité de cette modélisation d’objet, un temps créatif autour de l’initiation impression 3D ; l’intervenant explique les modalités des machines 3D, leurs fonctionnements, et réalise en temps réel les objets modélisés une heure plus tôt par les familles. Enfants et parents participent activement au bon déroulement de l’impression, que ce soit du point de vue technique que créatif.

Cet atelier mêle créativité, design et nouvelles technologies, permettant aux enfants et parents de repartir avec leur objet imprimé, et les bases pour aller plus loin !

GRATUIT SUR INSCRIPTION

⏰De 14h30 à 17h30

Dès 7 ans

❕Nombres de places limitées

Comment participer ?

C’est très simple ! Une fois votre réservation faite sur Hello Asso, un mail de confirmation vous sera transmis quelques jours avant l’atelier. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à vous rendre au Château Éphémère.

Cet atelier est organisé avec le soutien de Région Île-de-France et de la DRAC.

CONTACT

Téléphone : 01 39 79 29 93

✉️Mail : bonjour@chateauephemere.org

ACCÈS

Adresse : 2 Chemin des Grandes Terres, 78955, Carrières-sous-Poissy

Transports : RER A / Transilien ligne J jusqu’à Poissy, puis bus n°30, n°1 ou n°42 (5 mins)

️Parking gratuit

Château Éphémère 2 chemin des Grandes Terres 78955 Carrières-sous-Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org/actualites/lete-au-chateau/ »}] [{« link »: « mailto:bonjour@chateauephemere.org »}]

Découvrir la technologie d’impression 3D en famille et imprimer votre premier petit objet.

©châteauephemere