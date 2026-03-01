Initiation à l’informatique Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2026-03-09 14:00:00
fin : 2026-03-23 16:00:00
2026-03-09 2026-03-16 2026-03-23 2026-03-30
Découverte de l’environnement informatique, traitement de textes, tableurs, navigation sur Internet, création et consultation de messagerie, réseaux sociaux, atelier ouvert aux débutants et à tous.
Public ado/adulte .
Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 mediatel@paysdefalaise.fr
English : Initiation à l’informatique
Discovering the computer environment, word processing, spreadsheets, surfing the Internet, creating and consulting email, social networks, workshop open to beginners and all.
