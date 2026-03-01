Initiation à l’informatique pour les séniors Débutant Rue des Sports Moirans-en-Montagne
Initiation à l’informatique pour les séniors Débutant Rue des Sports Moirans-en-Montagne mardi 10 mars 2026.
Initiation à l’informatique pour les séniors Débutant
Rue des Sports Médiathèque Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 14:00:00
fin : 2026-03-10 15:30:00
Date(s) :
2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31
Initiation à l’informatique pour les séniors Débutants
1 session sur inscription. .
Rue des Sports Médiathèque Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation à l’informatique pour les séniors Débutant
L’événement Initiation à l’informatique pour les séniors Débutant Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE