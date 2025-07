INITIATION A L’OENOLOGIE Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne

Place de l'Hôtel de Ville Hôtel du Lion d'Or Coulanges-sur-Yonne

2025-08-03 12:00:00

2025-08-03 15:00:00

2025-08-03

Avec Stéphane Charlot, propriétaire de l’ENTREPOT DU VIN, et surtout, fin gourmet, épicurien et grand amateur de vins, de initiez-vous à l’œnologie lors d’un déjeuner. Au menu, vous seront servis gougères, escargots de Bourgogne, gravelax de saumon et crème fouettée aux agrumes, terrine du chef, tourte à la viande et aux légumes du soleil, joue de porc sauce whisky.

Seules 30 places sont disponibles!!!! Réservation obligatoire sur place avant le 31 juillet. Paiement demandé à la réservation .

+33 3 86 81 71 72

