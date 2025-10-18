Initiation à l’oenologie Les Secrets du Vin Cabasson Bormes-les-Mimosas

Cabasson 2387 Route de Léoube Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-10-18

Initiation à l’Œnologie Les Secrets du Vin au Château Léoube en l’honneur de l’évènement Vignobles en Scène.

Cabasson 2387 Route de Léoube Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur evenements@leoube.com

English :

Introduction to ?nology: Les Secrets du Vin at Château Léoube in honor of the Vignobles en Scène event.

German :

Einführung in die Weinkunde: Les Secrets du Vin auf Château Léoube anlässlich der Veranstaltung Vignobles en Scène.

Italiano :

Introduzione alla tecnologia: Les Secrets du Vin a Château Léoube in occasione dell’evento Vignobles en Scène.

Espanol :

Introducción a la Ònología: Les Secrets du Vin en el Château Léoube con motivo del evento Vignobles en Scène.

